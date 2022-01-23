США нервничают из-за планов РФ по Украине, которые озвучила Британия

Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн выразила обеспокоенность заявлениями МИД Великобритании о том, что власти России намерены привести к управлению на Украине лояльное по отношению к Москве правительство.

Ранее МИД Великобритании опубликовал бездоказательное заявление о том, что власти России намерены привести к управлению на Украине лояльное по отношению к Москве правительство, которое якобы может возглавить экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.