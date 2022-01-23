США нервничают из-за планов РФ по Украине, которые озвучила Британия

Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн выразила обеспокоенность заявлениями МИД Великобритании о том, что власти России намерены привести к управлению на Украине лояльное по отношению к Москве правительство.
«Такой заговор вызывает глубокую обеспокоенность», — процитировал корреспондент американской газеты Politico Алекс Уорд в своём Twitter-аккаунте заявление Хорн.
В тексте отмечается, что украинский народ имеет суверенное право определять своё будущее.
«Мы поддерживаем наших демократически избранных партнёров в Украине», — заключается в заявлении.
Ранее МИД Великобритании опубликовал бездоказательное заявление о том, что власти России намерены привести к управлению на Украине лояльное по отношению к Москве правительство, которое якобы может возглавить экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.
В МИД России назвали заявление Британии касательно власти на Украине дезинформацией.