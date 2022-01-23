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24 минуты назад

В Белом доме выразили беспокойство по поводу заявлений Британии о планах России по Украине

Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн выразила обеспокоенность заявлениями МИД Великобритании о том, что власти России намерены привести к управлению на Украине лояльное по отношению к Москве правительство.

США нервничают из-за планов РФ по Украине, которые озвучила Британия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Такой заговор вызывает глубокую обеспокоенность», — процитировал корреспондент американской газеты Politico Алекс Уорд в своём Twitter-аккаунте заявление Хорн.

В тексте отмечается, что украинский народ имеет суверенное право определять своё будущее.

«Мы поддерживаем наших демократически избранных партнёров в Украине», — заключается в заявлении.

Ранее МИД Великобритании опубликовал бездоказательное заявление о том, что власти России намерены привести к управлению на Украине лояльное по отношению к Москве правительство, которое якобы может возглавить экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

В МИД России назвали заявление Британии касательно власти на Украине дезинформацией.

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