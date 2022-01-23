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16 минут назад

Посольство КНР опровергло «просьбу» Си Цзиньпина к Путину

Посольство Китайской народной республики (КНР) в Москве заявило, что публикация СМИ Соединенных штатов Америки о просьбе председателя КНР Си Цзиньпина к президенту Российской Федерации Владимиру Путину о ненападении на Украину во время Олимпиады в Пекине является фейком и провокацией.

Посольство КНР высказалось о «просьбе» Си Цзиньпина к Путину
Фото: Администрация президента РФАдминистрация президента РФ

— Публикация Bloomberg о том, что якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник, является фейком и провокацией, — следует из заявления дипмиссии, которая поступила в распоряжение РИА Новости.

Кроме этого в посольстве отметили, что Китай выступает за урегулирование всех разногласий при помощи диалога и консультаций в рамках минских соглашений.

В субботу, 22 января, стало известно, что китайский лидер Си Цзиньпин мог во время недавнего разговора с президентом России Владимиром Путиным обратиться к нему с просьбой «не вторгаться» на Украину во время Олимпиады в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на дипломата в Пекине, имя которого не называется.

В мире,Цзиньпин Си,Владимир Путин,Bloomberg,РИА Новости,
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