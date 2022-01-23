Посольство КНР высказалось о «просьбе» Си Цзиньпина к Путину

— Публикация Bloomberg о том, что якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник, является фейком и провокацией, — следует из заявления дипмиссии, которая поступила в распоряжение РИА Новости .

Кроме этого в посольстве отметили, что Китай выступает за урегулирование всех разногласий при помощи диалога и консультаций в рамках минских соглашений.

В субботу, 22 января, стало известно, что китайский лидер Си Цзиньпин мог во время недавнего разговора с президентом России Владимиром Путиным обратиться к нему с просьбой «не вторгаться» на Украину во время Олимпиады в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на дипломата в Пекине, имя которого не называется.