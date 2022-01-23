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26 минут назад

Турецкая журналистка арестована за оскорбление Эрдогана

Журналистка турецкого телеканала Седеф Кабаш оскорбила в прямом эфире президента страны Тайипа Эрдогана и была за это арестована, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN Turk.

Турецкая журналистка арестована за оскорбление Эрдогана
Фото: ReutersReuters

В сюжете о главе государства Кабаш употребила поговорку о скоте во дворце, имеющую в Турции негативное значение.

Произошедшее вызвало в стране большой общественный резонанс. Высший совет радио и телевидения Турции начал расследование против телеканала, на котором выступала Кабаш, а ее ждет судебное разбирательство. Оскорбление президента в Турции является уголовным преступлением.

В мире,CNN,РИА Новости,
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