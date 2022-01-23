Турецкая журналистка арестована за оскорбление Эрдогана

Журналистка турецкого телеканала Седеф Кабаш оскорбила в прямом эфире президента страны Тайипа Эрдогана и была за это арестована, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN Turk.

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В сюжете о главе государства Кабаш употребила поговорку о скоте во дворце, имеющую в Турции негативное значение.