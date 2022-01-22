В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
36 минут назад

ANSA: Берлускони не станет баллотироваться в президенты Италии

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, претендовавший до этого на пост президента, не станет выдвигать свою кандидатуру для участия в выборах. Об этом сообщает агентство ANSA.

Берлускони не станет баллотироваться в президенты Италии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По сведениям агентства, Берлускони уверен, что Италии в настоящий момент требуется «единство», чтобы вывести ее из кризиса, спровоцированного ситуацией в сфере здравоохранения.

Премьер-министром Италии, как допускает Берлускони, должен оставаться Марио Драги.

«Я продолжу служить свой стране другими способами, как я это и делал в последние годы: как политический лидер и как член Европарламента», — отметил политик.

В начале декабря прошлого года появилась информация, что Берлускони намерен баллотироваться в президенты Италии.

Также в октябре Берлускони оправдали по эпизоду в деле о проституции несовершеннолетних.

Последние новости
В мире,Сильвио Берлускони,Марио Драги,Европарламент,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители