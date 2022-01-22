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18 минут назад

На Украине объяснили необходимость «Северного потока-2»

Бывший вице-премьер Украины Владимир Семиноженко в эфире телеканала «Наш» объяснил, почему «Северный поток-2» необходим Западу.

На Украине объяснили необходимость «Северного потока-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, без этого газопровода будет тяжело Европе.

«Никто не может сегодня компенсировать поставки энергоресурсов в Европу, если что-нибудь случится с поставками со стороны России», — сказал он.

Политик добавил, что запуск «Северного потока-2» неизбежен и произойдет «через несколько шагов».

Что ждет «Севпоток — 2» в случае ужесточения позиции Германии

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко на брифинге в Брюсселе заявил, что страна решила участвовать в процессе сертификации газопровода «Северный поток-2». «Принято решение о том, что Украина будет приглашена к сертификации "Северного потока-2", когда этот вопрос дойдет до Европейской комиссии», — сказал министр.

В мире,Владимир Семиноженко,Еврокомиссия,
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