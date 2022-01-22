На Украине объяснили необходимость «Северного потока-2»

По его словам, без этого газопровода будет тяжело Европе.

«Никто не может сегодня компенсировать поставки энергоресурсов в Европу, если что-нибудь случится с поставками со стороны России», — сказал он.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко на брифинге в Брюсселе заявил, что страна решила участвовать в процессе сертификации газопровода «Северный поток-2». «Принято решение о том, что Украина будет приглашена к сертификации "Северного потока-2", когда этот вопрос дойдет до Европейской комиссии», — сказал министр.