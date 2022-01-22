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26 минут назад

Reuters: Украине хватит газа на неделю в случае войны с Россией

В случае военного конфликта с Россией Украина сможет обеспечивать газом население и важнейшие объекты в течение не более 5-7 дней. Затем страну ждет мощный энергетический кризис. Об этом пишет Reuters ссылкой на источники, знакомые с ситуацией в отрасли.

Украине предрекли газовый коллапс в случае войны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В случае прекращения транзита или разрушения транзитных газопроводов, Украина сможет обеспечить газом население и объекты критической инфраструктуры в течение 5-7 дней, в зависимости от погодных и других условий», - пишет агентство.

Затем Украину ждет энергетический коллапс. После прекращения транзита давление в системе начнет снижаться, и у Киева не будет достаточных объемов газа в хранилищах для поддержания давления и подачи газа потребителям.

По словам источников, отключение подачи газа в промышленность может продлить срок службы системы на несколько дней.

Теоретически газ можно было бы импортировать из других стран, но это неосуществимо из-за отсутствия в Европе свободных ресурсов и средств у Киева на его покупку.

Украина приготовилась остаться без российского газа

Замена газа другим видом энергии, например электричеством, возможна лишь частично, поскольку страна использует газ для производства электроэнергии и не имеет достаточных запасов угля для своих угольных электростанций.

Эксперты отмечают, что Украина не импортирует газ напрямую из России с 2015 года, а покупает у западных трейдеров российский газ, идущий через территорию Украины в Европу.

В 2021 году Украина потребила 27,3 млрд кубометров газа. Домохозяйства использовали 32% всего газа; производители тепла - 24%; промышленность, армия и другие потребители 44%.

Ранее в США раскрыли «план», если Россия перекроет газопровод в Европу.

В мире,Reuters,
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