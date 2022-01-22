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32 минуты назад

Fox News: США начнут эвакуировать дипломатов с Украины с 24 января

Журналист Fox News Лукас Томлинсон сообщил в Twitter о том, что Госдепартамент США дал указание с понедельника, 24 января, начать эвакуацию с Украины членов семей американских дипломатов. При этом он сослался на официальные источники.

Раскрыта дата начала эвакуации дипломатов США с Украины
Фото: ТАССТАСС

«Госдеп дал распоряжение семьям сотрудников посольства США в Украине начать эвакуацию из страны уже в понедельник», — написал журналист.

В то же время, источники РИА «Новости» в Госдепартаменте США опровергли эту информацию. При этом они уточнили, что вероятность эвакуации сотрудников дипмиссии не исключается.

«Если США примут решение о вывозе семей дипломатов с Украины, те не должны ждать, что эвакуация пройдет правительственными бортами», - сказали в Госдепе.

Ранее о планах США вывезти семьи сотрудников дипмиссии писали как российские, так и зарубежные СМИ. Агентство Bloomberg, к примеру, сообщило, что будет осуществлена принудительная эвакуация этих лиц. Вместе с тем, техническому персоналу будет предложено вернуться домой добровольно.

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По сведениям агентства, Госдеп должен был сообщить об этой операции в ближайшие дни.

РБК пишет, что в посольстве США в Киеве работают около 180 лиц с американским гражданством. У многих из них есть семьи.

Причиной планируемой эвакуации является напряженность в отношениях между Россией и Украиной. США опасаются, что Москва может вторгнуться на территорию соседней страны.

В мире,Госдеп США,Fox News,Bloomberg,РБК,РИА Новости,
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