Раскрыта дата начала эвакуации дипломатов США с Украины

Журналист Fox News Лукас Томлинсон сообщил в Twitter о том, что Госдепартамент США дал указание с понедельника, 24 января, начать эвакуацию с Украины членов семей американских дипломатов. При этом он сослался на официальные источники.

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«Госдеп дал распоряжение семьям сотрудников посольства США в Украине начать эвакуацию из страны уже в понедельник», — написал журналист.

В то же время, источники РИА «Новости» в Госдепартаменте США опровергли эту информацию. При этом они уточнили, что вероятность эвакуации сотрудников дипмиссии не исключается.

«Если США примут решение о вывозе семей дипломатов с Украины, те не должны ждать, что эвакуация пройдет правительственными бортами», - сказали в Госдепе.

Ранее о планах США вывезти семьи сотрудников дипмиссии писали как российские, так и зарубежные СМИ. Агентство Bloomberg, к примеру, сообщило, что будет осуществлена принудительная эвакуация этих лиц. Вместе с тем, техническому персоналу будет предложено вернуться домой добровольно.

По сведениям агентства, Госдеп должен был сообщить об этой операции в ближайшие дни.

РБК пишет, что в посольстве США в Киеве работают около 180 лиц с американским гражданством. У многих из них есть семьи.