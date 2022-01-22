Заявления Берлина разочаровали Киев

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев разочарован позицией Берлина, поскольку немцы не намерены передавать Киеву оружие, и считают, что Крым навсегда принадлежит России. Кроме того, Берлин выступает против отключения РФ от SWIFT. На эти факты Кулеба пожаловался в Twitter.
«Недавние заявления Германии о невозможности передачи оружия Украине, бесперспективности возвращения Крыма, колебания по отключению РФ от SWIFT - не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности», - заявил дипломатический деятель.
Кулеба отметил, что «нынешние заявления Германии разочаровывают и идут вразрез» с политикой Киева, подрывают единство Запада и «поощряют Владимира Путина к новому нападению на Украину»
Ранее глава ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым навсегда останется российским и надо признать этот факт.