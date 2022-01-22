Заявления Берлина разочаровали Киев

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев разочарован позицией Берлина, поскольку немцы не намерены передавать Киеву оружие, и считают, что Крым навсегда принадлежит России. Кроме того, Берлин выступает против отключения РФ от SWIFT. На эти факты Кулеба пожаловался в Twitter.