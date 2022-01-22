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19 минут назад

Посол Украины в Германии заявил о готовности Зеленского  к прямому диалогу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский готов к прямому диалогу с президентом России Владимиром Путиным, но Москва не согласна, заявил украинский посол в Берлине Андрей Мельник изданию Handelsblatt.

По словам дипломата, Зеленский «в любое время готов также вести прямые переговоры с президентом Путиным», но Москва «отвергает» протянутую Киевом руку, передает РИА «Новости».

Как считает Мельник, «крайне важно», чтобы канцлер ФРГ Олаф Шольц лично выступал за возобновление «нормандского формата» по Донбассу.

Посол вновь призвал правительство Германии переосмыслить позицию в вопросе поставок оружия и отметил, что Украина «будет безустанно убеждать федеральное правительство и оппозицию поставить оборонительное оружие на Украину».

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Также Мельник добавил, что в первую очередь Украине требуются «100 тысяч касок и бронежилетов» для добровольцев, которые идут в народное ополчение.

Тем временем, Германия напомнила Киеву о минских соглашениях, а также запретила Эстонии поставлять на Украину произведенное в ГДР оружие.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что никакой подготовки к встрече президентов России и Украины не ведется, есть только накачка Украины вооружениями и невыполнение Киевом минских соглашений. Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложилорганизовать встречу Путина и Зеленского «с глазу на глаз». Перед этим онпригласил президентов России и Украины в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами. В Кремле заявили, чтоприветствуют усилия других стран по урегулированию ситуации на Украине.

В мире,Видео,Андрей Мельник,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,Владимир Путин,РИА Новости,
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