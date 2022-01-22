Украине предрекли потерю половины территории из-за провокации Запада

Экс-премьер ЛНР, политолог Марат Баширов заявил, что провокация Запада лишит Киев половины Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале «Политджойстик».

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По его мнению, определенные силы на Западе могут попробовать провести операцию против ЛДНР, чтобы «сорвать переговоры Байдена и Путина».

«Россия не сможет не вмешаться, если будет новый «югославский» сценарий, а там как пойдёт. Победят - славно, нет - Байден выйдет из-за стола переговоров точно», – написал Баширов.

Политолог спрогнозировал, что Киев проиграет и получит «ещё один котел», или «откат до Днепра и потерю юго-восточные приазовских территорий».

Баширов также отметил, что Байден произнес странную фразу о допустимом «небольшом» вторжении на Украину».