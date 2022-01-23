В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
19 минут назад

Норвегия заплатила почти €350 тыс. за аренду частного самолета для делегации талибов

Аренда частного самолета для полета в Осло захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) обошлась Норвегии, которая взяла на себя расходы по организации визита, в порядка 3,5 млн норвежских крон (около €350 тыс.). Об этом сообщило в воскресенье Норвежское телеграфное бюро со ссылкой на МИД Норвегии.

Норвегия заплатила €350 тыс. за приезд талибов
Фото: ReutersReuters

"Затраты на аренду частного самолета составляют порядка 3,5 млн крон", - сообщили в министерстве.

Видео дня

Там добавили, что это примерно половина от общей суммы в 7 млн крон, в которую, как предполагается, обойдется весь визит, включая расходы на обеспечение безопасности, транспорт, отель и проведение встреч.

За эту инициативу норвежский кабмин уже подвергся критике оппозиции. Так, лидер Партии прогресса Сильви Листхауг назвала оплату расходов по визиту "бессмысленным использованием денег норвежских налогоплательщиков".

Дания и Норвегия закроют посольства в Кабуле

Делегация "Талибана" прибыла в Осло в субботу вечером по приглашению МИД Норвегии. Она 23-25 января принимает участие в консультациях с участием представителей ряда стран, а также различных афганских общественно-политических сил.

Делегацию "Талибана" возглавляет Амир Хан Моттаки, который был назначен радикалами на должность министра иностранных дел во временном кабмине, она состоит из 15 человек.

Глава норвежского внешнеполитического ведомства Анникен Хюитфельдт подчеркнула, что проведение консультаций не будет означать признание сформированного талибами временного правительства Афганистана.

Ситуация в Афганистане

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику.

6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, в которое вошли исключительно члены радикального движения и преимущественно представители самой многочисленной в стране этнической группы - пуштуны.

В связи с этим многие страны заявили, что такой кабинет министров не является инклюзивным, призвав "Талибан" включить в него представителей этноконфессиональных меньшинств и женщин.

В мире,Амир Хан,Ашраф Ахмадзай,Партия Прогресса,Талибан,МИД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители