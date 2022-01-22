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42 минуты назад

США отказали в визе российскому космонавту

Американские власти без объяснения причин не выдали визу космонавту из России Николаю Чубу. Планировалось, что он направится в США для тренировок в специальном центре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

США отказали в визе российскому космонавту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Весной 2023 года Николай Чуб должен был отправится на МКС. С учетом отказа американской стороны, нет четкого представления, состоится ли его полет.

Ситуация с отказом Чубе в визе прокомментировал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Нам никогда не приходила в голову идея отказать в визе какому-нибудь астронавту США, который направлялся в Звездный городок на подготовку к космическому полёту. То, что власти США сделали с въездной визой нашего космонавта - опасный прецедент для сотрудничества на Международной космической станции», - заявил Рогозин в своем Telegram-канале.

Сообщается, что астронавты со всего мира по традиции тренируются в Звездном городке, в ЦПК им. Ю.А. Гагарина. Космонавты из России знакомятся с особенностями американского сегмента в хьюстонском космическом центре имени Линдона Джонсона.

Всесторонняя подготовка проходит в любом случае. Нет разницы, на каком корабле отправятся на МКС члены экипажа.

В мире,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,ИТАР-ТАСС,
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