Глава ВМС Германии заявил, что Крым останется российским навсегда

Глава германских ВМС вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах заявил, что статус Крыма определен навсегда - полуостров останется часть России. Свое мнение он высказал на конференции индийского института оборонных исследований им. Манохара Паррикара, передает URA.RU.

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«Крымского полуострова нет [в составе Украины], он никогда не вернется. Это факт», - сказал Шёнбах.

Кроме того, адмирал сообщил, что в течение ближайших десятилетий есть высокая вероятность континентальной войны, передает РИА "Новости".

«Я считаю, что (континентальная) война будет, возможно, не в течение ближайших двух-трех лет, но в следующие 10-20 лет», - полагает Шёнбах.