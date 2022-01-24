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5 минут назад

Кличко разочарован отказом Германии поставлять оружие Украине

Мэр Киева Виталий Кличко выразил разочарование отказом Берлина поставлять оружие Украине, а также позицией властей Германии относительно газопровода "Северный поток - 2". Свою точку зрения он высказал в статье, опубликованной в понедельник немецкой газетой Bild.

Кличко обвинил ФРГ в предательстве в драматической ситуации
Фото: ТАССТАСС

"В Украине существует огромное разочарование в связи с тем, что федеральное правительство [Германии] продолжает придерживаться "Северного потока - 2". Что оно не хочет поставлять оборонительное оружие и в то же время не позволяет таким государствам, как Эстония, поставлять нам оружие", - написал Кличко.

"Это отказ от оказания помощи и предательство друзей в драматической ситуации, когда нашей стране угрожают российские войска с нескольких границ!" - утверждал глава городской администрации Киева.

Германия неоднократно заявляла, что не будет продавать Киеву летальное оружие. Берлин объясняет это тем, что не осуществляет такие поставки в кризисные регионы. Об этом говорили и канцлер ФРГ Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок, и глава Минобороны Кристине Ламбрехт. Берлин выделил €5,3 млн на мобильный полевой госпиталь для армии Украины и передаст его уже в феврале.

Кулеба прокомментировал отказ ФРГ поставлять Украине оружие

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что поставки оружия и военной техники на украинскую территорию странами, входящими в НАТО, могут подтолкнуть Киев к попыткам решить конфликт на юго-востоке Украины силовым путем.

В мире,Анналена Бербок,Олаф Шольц,Мария Захарова,Виталий Кличко,Министерство обороны,НАТО,МИД,Bild,
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