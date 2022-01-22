США призвали Россию не разглашать ответ на предложения по безопасности

Американские должностные лица попросили коллег из России не обнародовать письменный ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источник.

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Как заявил чиновник Госдепа высокого ранга, не исключено, что Россия может решить опубликовать документ после его получения на следующей неделе.

Газета со ссылкой на внешнеполитическое ведомство США сообщает, что письменный ответ Вашингтона будет включать американские предложения по вопросам безопасности и демонстрировать заинтересованность американских властей в продолжении диалога с Москвой.

При этом, по данным The Washington Post, в документе не будет обещаний, касающихся ограничений на прием новых стран в Североатлантический альянс.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что РФ будет принимать «серьезные политические решения», если ответ США и НАТО по гарантиям безопасности вызовут разочарование.