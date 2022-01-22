Порошенко призвал Зеленского объединиться

«Если мы говорим о единстве, я первый за единство. Я точно не буду другом Зеленского, я четко знаю, что он делает. Зеленский точно не будем моим другом, и это я знаю. Но сегодня я призываю: мы все должны объединиться перед угрозой, реальной угрозой», — сказал Порошенко.