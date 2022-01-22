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23 минуты назад

Порошенко призвал Зеленского объединиться

Бывший украинский лидер Петр Порошенко заявил, что не будет другом действующего президента Владимира Зеленского, сообщает ТАСС.

Порошенко призвал Зеленского объединиться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом политик призвал объединиться, чтобы спасти Украину.

«Если мы говорим о единстве, я первый за единство. Я точно не буду другом Зеленского, я четко знаю, что он делает. Зеленский точно не будем моим другом, и это я знаю. Но сегодня я призываю: мы все должны объединиться перед угрозой, реальной угрозой», — сказал Порошенко.

По его словам, недооценка угрозы является преступлением.

«Я не хочу никого пугать, но [необходимо объединиться], чтобы спасти Украину, потому что Украина может дать отпор тогда, когда она сильная, а сильная она тогда, когда она объединенная. И тут не нужно слов, нужны действия», — отметил экс-глава государства.

Бывший президент подверг критике действующего украинского лидера за видеообращение к гражданам 19 января, в котором Зеленский призвал не обращать внимание на фейки о якобы возможном вторжении России и сохранять спокойствие.

«Я требую — уважайте народ Украины. С ним не нужно разговаривать, как с какими-то неразвитыми людьми, которым нужно говорить неправду», — добавил Порошенко.

Он также призвал собрать 24 января внеочередное заседание Верховной рады в связи с «внешней угрозой».

В мире,Владимир Зеленский,Петр Порошенко,Верховная Рада,ИТАР-ТАСС,
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