Порошенко призвал Зеленского объединиться

Бывший украинский лидер Петр Порошенко заявил, что не будет другом действующего президента Владимира Зеленского, сообщает ТАСС.
При этом политик призвал объединиться, чтобы спасти Украину.
«Если мы говорим о единстве, я первый за единство. Я точно не буду другом Зеленского, я четко знаю, что он делает. Зеленский точно не будем моим другом, и это я знаю. Но сегодня я призываю: мы все должны объединиться перед угрозой, реальной угрозой», — сказал Порошенко.
По его словам, недооценка угрозы является преступлением.
«Я не хочу никого пугать, но [необходимо объединиться], чтобы спасти Украину, потому что Украина может дать отпор тогда, когда она сильная, а сильная она тогда, когда она объединенная. И тут не нужно слов, нужны действия», — отметил экс-глава государства.
Бывший президент подверг критике действующего украинского лидера за видеообращение к гражданам 19 января, в котором Зеленский призвал не обращать внимание на фейки о якобы возможном вторжении России и сохранять спокойствие.
«Я требую — уважайте народ Украины. С ним не нужно разговаривать, как с какими-то неразвитыми людьми, которым нужно говорить неправду», — добавил Порошенко.
Он также призвал собрать 24 января внеочередное заседание Верховной рады в связи с «внешней угрозой».