Псаки рассказала о письменном ответе США России

США в письменном ответе на предложения России по гарантиям безопасности представят собственные идеи по укреплению взаимного чувства безопасности Москвы и Вашингтона. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

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«Мы изложим в письменном виде серьезную озабоченность, которую мы, союзники и партнеры, испытываем в связи с действиями России, а также идеи о том, как мы можем реально укрепить чувство безопасности друг друга в будущем», - рассказала она.

По словам Псаки, в рамках диалога с Россией по безопасности обсуждаются «повышение прозрачности, снижение рисков, продвижение контроля над вооружениями, укрепление доверия».

Она отметила, что все свои действия Вашингтон координирует с союзниками.

Представитель Белого дома также прокомментировала мнение о том, что Москва может использовать письменный ответ США «для подрыва и дискредитации переговорной позиции» Вашингтона.

Псаки заявила, что никто в американском руководстве не рассматривает ситуацию в этом ключе. Письменная реакция на предложения является частью дипломатического процесса и дается как в случае согласия, так и несогласия с другой стороной, подчеркнула пресс-секретарь.