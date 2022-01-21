На Алека Болдуина подали иск на $25 млн за клевету

Сестра погибшего в Кабуле американского морского пехотинца Ройс Макколум подала иск к актеру Алеку Болдуину на сумму 25 млн долларов, сообщает CNN.

Фото: Фото : "Централ Партнершип" Фото : "Централ Партнершип"

В прошлом году Болдуин перечислил Ройс Макколум 5 тысяч долларов для вдовы и еще не родившейся дочери погибшего при теракте в Кабуле капрала Райли Макколума.

3 января, в годовщину штурма Капитолия, Ройс опубликовала в соцсетях фото толпы демонстрантов у памятника Джорджу Вашингтону. Болдуин счел это доказательством того, что она участвовала в прошлогодних беспорядках, и начал слать ей личные сообщения с обвинениями.

«Когда я послал деньги в память о вашем покойном брате из искреннего уважения к его службе этой стране, я не знал, что вы были участницей беспорядков 6 января», - писал актер.

Ройс ответила, что «протесты в стране совершенно законны», а о ее участии в событиях 6 января она уже побеседовала с ФБР.

Болдуин продолжил писать женщине и обвинять ее в том, что ее действия «привели к незаконному уничтожению государственного имущества и смерти сотрудника правоохранительных органов».

Он также сообщил, что сделал репост ее фотографии у себя в соцсетях, назвав ее мятежницей. После этого вдова морпеха столкнулась с массовыми угрозами и травлей в соцсетях.

Женщина решила подать иск о клевете к актеру и требует возместить ей 25 млн долларов в качестве компенсации морального вреда.

В иске говорится, что Болдуин «определенно понимал, что отправка профиля Ройс в Instagram его единомышленникам и публикация его комментариев приведет к шквалу угроз и ненависти, что и произошло в итоге».