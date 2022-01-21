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1 час назад

Байден отказался общаться с журналистами из-за вопросов о России

Президент США Джо Байден отказался отвечать на вопросы журналистов после совещания по ситуации в микроэлектронной промышленности. Он предположил, что все их вопросы будут касаться России, а не темы обсуждения. Видео выступления главы Белого дома опубликовал FOX News на своем канале в You-Tube.

Байден отказался общаться с журналистами из-за вопросов о России
Фото: Kevin Lamarque/ReutersKevin Lamarque/Reuters

«У меня не будет времени на вопросы сейчас, потому что этим ребятам (прочим участникам совещания) надо спешить на самолет... А вы, ребята, будете спрашивать меня все о России, а не том, что имеет хоть какое-то отношение к полупроводникам», — сказал Байден.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что Соединенные Штаты готовы к дальнейшим переговорам на уровне президентов обеих стран, «если это будет полезным».

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Сергей Лавров и Энтони Блинкен провели переговоры в Женеве. Их разговор был посвящен украинскому кризису и предложениям Москвы по гарантиям безопасности. Обе стороны позитивно оценили диалог, но указали на его промежуточный характер. Как ожидается, главы внешнеполитических ведомств встретятся вновь после того, как Вашингтон обнародует свой письменный ответ на российские предложения. При этом эксперты уверены, что вряд ли США согласятся дать гарантии по нерасширению НАТО — одному из ключевых требований Москвы.

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