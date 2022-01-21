Байден отказался общаться с журналистами из-за вопросов о России

«У меня не будет времени на вопросы сейчас, потому что этим ребятам (прочим участникам совещания) надо спешить на самолет... А вы, ребята, будете спрашивать меня все о России, а не том, что имеет хоть какое-то отношение к полупроводникам», — сказал Байден.