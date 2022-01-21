Германия напомнила Украине о Минских соглашениях

Реализация Минских договоренностей должна приблизить выход из украинского кризиса, Киев не должен принимать законы, противоречащие Минским соглашениям, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
«Да, Киев тоже должен при реализации «Минска» выполнить свое домашнее задание», – заявила министр в интервью газете Suddeutsche Zeitung.
Также политик сказала, что хочет провести подготовку для того, чтобы говорить о каждом отдельном предложении, которое есть в тексте «Минска», передает ТАСС.
«Это остается сложным. Мы будем бороться за каждый миллиметр, который нас приблизит к безопасной ситуации. Это лучше, чем оставаться вообще без движения», – заявила глава МИД Германии.
Минские соглашения призваны урегулировать конфликта в Донбассе. Они предполагают прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, восстановление экономических связей, а также проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом должна стать децентрализация власти с учетом статуса ДНР и ЛНР.