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35 минут назад

Германия напомнила Украине о Минских соглашениях

Реализация Минских договоренностей должна приблизить выход из украинского кризиса, Киев не должен принимать законы, противоречащие Минским соглашениям, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Германия напомнила Украине о Минских соглашениях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, Киев тоже должен при реализации «Минска» выполнить свое домашнее задание», – заявила министр в интервью газете Suddeutsche Zeitung.

Также политик сказала, что хочет провести подготовку для того, чтобы говорить о каждом отдельном предложении, которое есть в тексте «Минска», передает ТАСС.

«Это остается сложным. Мы будем бороться за каждый миллиметр, который нас приблизит к безопасной ситуации. Это лучше, чем оставаться вообще без движения», – заявила глава МИД Германии.

Минские соглашения призваны урегулировать конфликта в Донбассе. Они предполагают прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, восстановление экономических связей, а также проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом должна стать децентрализация власти с учетом статуса ДНР и ЛНР.

В мире,Анналена Бербок,МИД,ИТАР-ТАСС,
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