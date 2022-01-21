В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
1 час назад

Китай нанес новый удар по мятежному основателю Alibaba

Государственное телевидение Китая показало документальный фильм, наносящий новый удар по мятежному основателю Alibaba Джеку Ма. Речь идет о его компании Ant Group, которая, как следует из фильма, причастна к коррупционному скандалу, пишет Financial Times, напоминая, что империя Ма уже лишилась миллиардов долларов на фоне его противостояния с властями.

Китай нанес новый удар по мятежному основателю Alibaba
Фото:  Michael Loccisano / Getty Images Michael Loccisano / Getty Images

Утверждается, что частные компании переводили «необоснованно большие суммы» брату бывшего главы отделения Компартии КНР в Ханчжоу, взамен получая поддержку в покупке недвижимости и другую помощь. Сам руководитель в августе был арестован по обвинению в коррупции. В Ханчжоу находится штаб-квартира Ant Group. Предполагается, что компания в 2019 году со скидкой приобрела участки в городе, после того как купила доли в двух предприятиях, которыми и владел младший брат партийного руководителя.

Напрямую компания Ма в фильме не названа, но подразделение Ant было единственным внешним корпоративным инвестором в одном из указанных предприятий и одним из трех — во втором. Фильм спродюсирован центральной дисциплинарной комиссией Компартии Китая. Материалы в эфире государственного телевидения отражают позицию партии.

Противостояние Ма и официального Пекина началось еще в 2020 году, когда, по данным СМИ, председатель КНР Си Цзиньпин лично дал распоряжение приостановить размещение акций Ant Group после критики Ма в адрес властей. Компании Ма опала стоила огромных потерь капитализации. В октябре 2021-го специалисты подсчитали, что за год он лишился трети (36 процентов) своего состояния.

В мире,Джек Ма,Цзиньпин Си,Alibaba,Financial Times,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители