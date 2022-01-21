Украинцам посоветовали обзавестись «тревожными чемоданчиками»

Депутат Верховной рады от «Слуги народа» Федор Вениславский посоветовал украинцам хранить «тревожный чемоданчик» с документами и вещами независимо от «российской угрозы».

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В интервью «Укринформ» Вениславский заявил, что «тревожный чемоданчик» «гражданам следует держать всегда», потому что «может возникнуть чрезвычайная ситуация природного или техногенного характера».

«У каждой семьи должен быть чемодан, где будут документы и другие важные вещи», - цитирует РИА «Новости» народного депутата.

При этом Вениславский отметил, что о подготовке «тревожного чемоданчика» на случай «российской агрессии» говорить преждевременно.

Депутат «Верховной рады» выразил уверенность, что власти Украины узнают о превращении угрозы российского вторжения из потенциальной в реальную заранее – «разведка точно предупредит руководство государства не менее чем за неделю или десять дней».