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41 минуту назад

Украинцам посоветовали обзавестись «тревожными чемоданчиками»

Депутат Верховной рады от «Слуги народа» Федор Вениславский посоветовал украинцам хранить «тревожный чемоданчик» с документами и вещами независимо от «российской угрозы».

Украинцам посоветовали обзавестись «тревожными чемоданчиками»
Фото: ReutersReuters

В интервью «Укринформ» Вениславский заявил, что «тревожный чемоданчик» «гражданам следует держать всегда», потому что «может возникнуть чрезвычайная ситуация природного или техногенного характера».

«У каждой семьи должен быть чемодан, где будут документы и другие важные вещи», - цитирует РИА «Новости» народного депутата.

При этом Вениславский отметил, что о подготовке «тревожного чемоданчика» на случай «российской агрессии» говорить преждевременно.

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Депутат «Верховной рады» выразил уверенность, что власти Украины узнают о превращении угрозы российского вторжения из потенциальной в реальную заранее – «разведка точно предупредит руководство государства не менее чем за неделю или десять дней».

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», утверждая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» применяются как предлог, чтобы разместить большее количество военной техники НАТО вблизи российских границ.

В мире,Верховная Рада,НАТО,Укринформ,РИА Новости,
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