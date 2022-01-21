Что ждет «Северный поток — 2» в случае ужесточения позиции Германии

Ужесточение риторики нового правительства ФРГ вокруг сертификации «Северного потока – 2» все больше напоминает политическую стратегию Демократической партии США. На этом фоне риски замедления или даже отказа от сертификации СП-2 приведут «Газпром» к потере сотен миллионов евро, считают эксперты. При таком раскладе лучшее, на что может рассчитывать монополист — продажа 51% акций проекта за €5-6 млрд, в худшем — консервация или разбор трубы, что обойдется компании в €100-200 млн.

Фото: Климатические активисты протестуют против запуска «Северного потока - 2», Грайфсвальд, Германия, 2021 год Stefan Sauer/dpa/Global Look Press Климатические активисты протестуют против запуска «Северного потока - 2», Грайфсвальд, Германия, 2021 год Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Новая угроза немецких "Зеленых"

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Вице-канцлер ФРГ и депутат от партии "Зеленых" Роберт Хабек заявил об отказе Германии выплатить денежную компенсацию "Газпрому" в случае отказа ЕС от ввода проекта в эксплуатацию. По его словам, "Северный поток - 2" по-прежнему не соответствует европейскому энергетическому праву, что мешает ускорить процесс сертификации двух ниток газопровода.

"Если сертификация будет возобновлена, то эта процедура должна будет решить, соблюдены ли условия для одобрения в соответствии с немецкими и европейскими правилами. А если это не так, то компенсация не полагается", - рассказал политик в интервью изданию Spiegel.

Агрессивная риторика господина Хабека мало чем отличается от взглядов его партнера по партии и министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок. Та неоднократно заявляла о недопустимости использования трубопровода в качестве энергетического рычага давления России на ЕС.

"Северный поток - 2" достроили в сентябре 2021 года. Первая прокачка газа по дну Балтийского моря могла состояться уже осенью. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода.

Для ускорения процедуры "Газпрому" требовалось переоформить регистрацию своей "дочки" со швейцарской на немецкую юрисдикцию. Но уже в середине декабря выяснилось, что из-за затягивания процедуры окончательное решение по СП-2 будет принято не раньше второй половины 2022 года.

С эскалацией же геополитического кризиса вокруг возможного нападения России на Украину риски частичной или полной отмены газового проекта становятся все более реальными. Об этом заявила Бербок в ходе совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Четыре сценария для "Газпрома"

При наихудшем сценарии (отказа от ввода в эксплуатацию СП-2) у "Газпрома" будет четыре варианта дальнейших действий. Наиболее реальным из них станет обращение монополиста в европейский суд. Схожим образом поступят и другие партнеры "Газпрома" по проекту, включая французскую энергокомпанию Engie, австрийскую OMV, британскую Shell и немецкие Uniper и Wintershall Dea, отметил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

"Сам морской газопровод стоил около €8 млрд, половину из которых предоставили европейские партнеры в качестве кредитов. Правила, которые сейчас тормозят сертификацию оператора, были приняты уже в процессе реализации проекта, когда большая часть инвестиций была осуществлена.

Более того, участок, формально подпадающий под это новое регулирование, к тому времени уже был построен", - отметил эксперт.

Еще двумя вариантами для "Газпрома", по мнению старшего эксперта Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, станут консервация трубопровода до "лучших времен" и демонтаж оборудования. Четвертым сценарием является продажа контрольного пакета акций европейским партнерам.

"Для разбора трубы "Газпрому" придется нанимать европейские компании. Это может стоить монополисту €100-200 млн. Более вероятным представляется продажа 51% акций монополиста в проекте, что принесет российской компании порядка €5-6 млрд.

Проблема в том, что эта сумма не сможет отбить затрат даже на прокладку морского участка газопровода, не говоря уже о наземной части", - объяснил аналитик.

Что будет с ценами на газ

Ввод СП-2 осенью 2022 года мог бы привести к полуторному снижению биржевых газовых котировок в Европе. Если сейчас февральские фьючерсы на лондонской бирже ICE торгуются на уровне $850-900 за тысячу кубов, то с запуском трубопровода стоимость топлива упадет до среднегодовых показателей в $500-700, утверждает Кондратьев.

Политическая трансформация "Зеленых"

За время своего существования немецкая партия "Зеленых" прошла политическую трансформацию от чисто экологического объединения ко все более тесной связи с Демократической партией США. На этом фоне жесткая риторика Бербок и Хабека по СП-2 выглядит вполне логично, подчеркнул в беседе с "Газетой.Ru" директор Института политических исследований Сергей Марков.

"Парадоксально, что немецкие "Зеленые" выступают против газа, хотя этот вид топлива - один из наиболее экологичных в мировой энергетике. Это объясняется тем, что несколько лет назад эта партия превратилась из экологической в проамериканскую, вошла в альянс с Демпартией США, являясь сейчас, по сути, ее европейским филиалом", - подчеркнул аналитик.

Для американских политиков важнейшая задача - не допустить энергетический союз России и ЕС. И одна из ведущих партий Германии как нельзя лучше подходит на роль лоббиста США в Европе, добавил Марков.

"Сейчас очень многое будет зависеть от переговоров России и США в Женеве. Если по итогам заседания стороны придут к снижению геополитической напряженности, "Северный поток – 2", с большой долей вероятности будет сертифицирован и введен в строй уже в 2022 году. Если нет - проект временно заблокируют", - предположил аналитик.

Стоит ли ожидать "оттепели" в отношении СП-2

Смягчить позицию нового немецкого правительства по СП-2 может кейс о "коронавирусных" выплатах. Речь идет о незаконном получении €9 тыс. шестью членами правления партии "Зеленых" в 2020 году, отметил Кондратьев.

"В Германии традиционно очень силен институт репутации. Получение €3 тыс. Бербок и Хабеком может им выйти боком, я бы не стал исключать в дальнейшем даже варианта их отставки с ключевых постов в кабмине ФРГ.

И до этого у "Зеленых" в ходе предвыборной кампании возникали проблемы с фиктивным финансированием. Все это может утихомирить агрессивный пыл немецких "экологов" в отношении СП-2", - подчеркнул эксперт.

Казалось бы, расследование прокуратуры ФРГ в отношении Бербок и Хабека вполне могло произойти с подачи канцлера Германии Олафа Шольца, который тем самым получил бы рычаг давления на жесткую позицию "Зеленых" в отношении СП-2. В отличие от них, лидер СДПГ неоднократно говорил о выгоде газового проекта для национального бизнеса.

В то же время Кондратьев предположил, что "оттепель" в отношении немецких политиков к СП-2 может наступить и без трансформации правящей коалиции в бундестаге.

По его словам, сдвиг в вопросе сертификации газопровода может наступить уже в апреле 2022 года после временного признания атомной и газовых генераций "зелеными".

"До апреля 2022 года страны ЕС должны представить свои предложения по инициативе Еврокомиссии, после чего ЕК примет окончательное решение. Отказ от "зеленой" таксономии станет возможным лишь в случае негативного отношения к проекту 20 из 27 стран Евросоюза, в которых проживают более двух третей населения ЕС", - отметил эксперт.

При поддержке данной меры со стороны большинства стран Восточной Европы и Франции добиться отрицательного решения по инициативе ЕК будет очень сложно. При таком раскладе сертификация СП-2 может завершиться летом 2022 года, заключил Кондратьев.