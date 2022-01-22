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24 минуты назад

В Раде рассказали о панике и страхе из-за слов Зеленского

Депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что непоследовательная риторика президента Украины Владимира Зеленского о «российской агрессии» вызывает панику и страх у населения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Паника и страх»: депутат Рады о ситуации на Украине
Фото: ТАССТАСС

Кива отметил, что в среду, 19 января, Зеленский в обращении к нации призвал жителей страны не паниковать из-за сообщений о вторжении, а уже через день в интервью изданию The Washington Post высказал предположение о начале крупномасштабной войны с Россией с оккупации Харькова.

Парламентарий подчеркнул, что отсутствие какой-либо стратегии и понимания происходящего у главы государства и его окружения сеют страх и панику. Помимо этого, он добавил, что подобные заявления Зеленского крайне негативно сказались на перспективах бизнеса и инвестиционных проектов в Харькове.

Ранее Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что Россия может напасть на те украинские регионы, с которыми у нее есть сильная историческая связь, например, оккупировать Харьков под предлогом защиты русскоязычного населения. Мэр Харькова Игорь Терехов сказал, что город готов дать «твердый отпор потенциальному захватчику».

Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов в отношении Украины. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что, прикрываясь словами о якобы скором вторжении, Киев и Запад готовят собственные военные провокации. При этом власти Украины считают военную помощь США карт-бланшем для силовой операции в Донбассе и не прекращают обстрелы мирного населения.
В мире,Илья Кива,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Верховная Рада,МИД,Washington Post,
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