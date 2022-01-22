Оскорбившую Эрдогана журналистку арестовали в Турции

В Турции арестовали журналистку Седеф Кабаш, которая оскорбила президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в прямом эфире, сообщает телеканал CNN Turk.

Фото: Reuters Reuters

«Суд вынес решение об аресте Сенем Кабаш», – сообщил корреспондент турецкого телеканала, передает РИА «Новости».

Журналистка привела в прямом эфире оскорбительную поговорку про скот во дворце в контексте политики Реджепа Тайипа Эрдогана. Ее слова вызвали широкий резонанс в социальных сетях. Ряд официальных лиц, представители правящей Партии справедливости и развития публично жестко отреагировали на слова журналистки.

Пресс-секретарь правящей партии Омер Челик заявил, что сказанное журналисткой - не предъявление оппозиционной позиции, а «безнравственность и глупость». Высший совет радио и телевидения (RTÜK) также начал расследование и против телеканала, на котором выступала Кабаш.

Оскорбление президента Турции уголовно наказуемо. В ноябре прошлого года было завершено рассмотрение иска о компенсации, поданного против главы основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдарогл в шестой гражданский суд первой инстанции Анкары из-за его высказываний в адрес президента Эрдогана в его речи в Великом национальном собрании Турции 6 февраля 2018 года.

Кылычдароглу был приговорен к выплате 43 307,45 турецких лир (свыше 3200 долларов США) компенсации морального вреда. Выплаченную компенсацию турецкий лидер передал в Фонд развития университета Тайипа Эрдогана для предоставления студентам в качестве стипендии.