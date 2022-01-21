У ЕС возникла заминка с согласованием санкций против РФ

"Россия предложила три принципа, которые идут вразрез с принципами безопасности в Европе после холодной войны, мы пока их не рассматриваем по сути, они могут рассматриваться только при соблюдении базовых принципов Евросоюза. С США мы сейчас взаимодействуем по конкретным вопросам, связанным с позицией России", - пояснил он.