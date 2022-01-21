У ЕС возникла заминка с согласованием санкций против РФ

Евросоюз пока не согласовал санкции, которые могут быть приняты в отношении России в случае гипотетической агрессии против Украины, однако "есть несколько вариантов", которые находятся на рассмотрении. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Брюсселе источник во внешнеполитической службе ЕС, пишет ТАСС.
"Пока нет [единого] предложения о санкциях со стороны верховного представителя [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля], рассматривается несколько вариантов", - уточнил дипломат.
При этом он отметил, что в случае агрессии против Украины сообщество "сможет ввести санкции против России в течение нескольких дней".
Согласно данным собеседника агентства, ЕС во взаимодействии с США пока не рассматривает инициативы России в сфере безопасности по существу, поскольку считают, что они противоречат принципам безопасности в Европе.
"Россия предложила три принципа, которые идут вразрез с принципами безопасности в Европе после холодной войны, мы пока их не рассматриваем по сути, они могут рассматриваться только при соблюдении базовых принципов Евросоюза. С США мы сейчас взаимодействуем по конкретным вопросам, связанным с позицией России", - пояснил он.