Шольц не нашел времени на встречу с Байденом в январе

Президент США Джо Байден предложил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу провести скорую встречу в Вашингтоне, но глава германского кабмина отказался, сославшись на рабочий график. Об этом сообщил в пятницу еженедельник Der Spiegel, не называя источник.

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Американский лидер хотел согласовать с властями Германии действия в контексте украинского кризиса, говорится в статье. Журнал при этом не уточняет, когда такое предложение поступило и на какой день американская сторона хотела назначить прием. Теперь стороны пытаются согласовать более позднюю встречу, которая может пройти до середины февраля, отмечает Der Spiegel.

Представитель правительства ФРГ отказалась комментировать в пятницу эту информацию.