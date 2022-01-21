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58 минут назад

Spiegel: Шольц не нашел времени на встречу с Байденом в январе

Президент США Джо Байден предложил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу провести скорую встречу в Вашингтоне, но глава германского кабмина отказался, сославшись на рабочий график. Об этом сообщил в пятницу еженедельник Der Spiegel, не называя источник.

Шольц не нашел времени на встречу с Байденом в январе
Фото: ReutersReuters

Американский лидер хотел согласовать с властями Германии действия в контексте украинского кризиса, говорится в статье. Журнал при этом не уточняет, когда такое предложение поступило и на какой день американская сторона хотела назначить прием. Теперь стороны пытаются согласовать более позднюю встречу, которая может пройти до середины февраля, отмечает Der Spiegel.

Представитель правительства ФРГ отказалась комментировать в пятницу эту информацию.

Как сообщала в четверг The Wall Street Journal директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и представителями германских спецслужб за несколько дней до визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Европу, состоявшегося на этой неделе.

В мире,Олаф Шольц,Джозеф Байден,Spiegel,
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