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26 минут назад

Лукашенко пообещал начать транзит власти «через два-три года»

Транзит власти в Белоруссии можно будет обсуждать спустя два-три года после принятия на референдуме новой Конституции, но никак не раньше. С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко после посещения военных объектов в Брестской области, пишет портал Zerkalo.

Лукашенко пообещал начать транзит власти «через два-три года»
Фото: ReutersReuters

Политик счел этот срок достаточным, чтобы белорусы могли «начать жить по закону» и «тихо-спокойно все отстроить». При этом он заверил, что не признает никаких способов смены власти в республике, кроме «честных выборов».

«Я вам клянусь, как своим людям. Будет только так. И никто ни над кем довлеть не будет. Я не буду удерживать власть силой», — в очередной раз пообещал Лукашенко.

При этом он признался, что переживает о возможном приходе к власти «не тех людей», из-за чего страна может пойти «не тем путем». В этом ключе он назвал проект обновленной Конституции и грядущий референдум «сутью демократии».

«Сделаем разительный шаг навстречу настоящей демократии, где народ определится на референдуме, как жить, а мы, слуги народа, будем исполнять волю народа», — объявил выигравший шесть раз подряд выборы президент.

Голосование по поправкам в Конституцию Белоруссии назначено на 27 февраля 2022 года. Сам Лукашенко неоднократно подчеркивал, что грядущие изменения «ему вовсе не нужны», но в них заинтересованы белорусы.

В то же время белорусская оппозиция намерена добиваться отмены референдум или хотя бы отказа международного сообщества признать его итоги. Соответствующий призыв опубликовала 20 января бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

В мире,Светлана Тихановская,Александр Лукашенко,
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