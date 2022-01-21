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36 минут назад

Мэр Харькова отреагировал на слова Зеленского об угрозе российского вторжения

Мэр Харькова Игорь Терехов отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского об угрозе российского военного вторжения. Он опубликовал пост в Telegram.

Мэр Харькова отреагировал на слова Зеленского об угрозе вторжения
Фото: ReutersReuters

«Харьков был и будет украинским городом, жители которого являются гражданам единой и неделимой Украины. И любой, кто посягнет захватить Харьков, должен понимать — на защиту своего любимого города встанут не только харьковчане, но и все украинцы», — заявил Терехов.

По его словам, город готов дать «твердый отпор потенциальному захватчику». Для того, чтобы отстоять Харьков, есть все силы и средства, подчеркнул Терехов.

«Знаю, что в силу многолетней привычки людей, призывы соблюдать спокойствие зачастую имеют обратный эффект. Но уверяю вас — поводов для беспокойства нет, и Харьков и дальше будет успешно развиваться под мирным небом», — добавил градоначальник.

Ранее Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что Россия может напасть на те украинские регионы, с которыми у нее есть сильная историческая связь, и оккупировать Харьков под предлогом защиты русскоязычного населения.

В мире,Владимир Зеленский,Washington Post,
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