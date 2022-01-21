Мэр Харькова отреагировал на слова Зеленского об угрозе вторжения

Мэр Харькова Игорь Терехов отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского об угрозе российского военного вторжения. Он опубликовал пост в Telegram.
«Харьков был и будет украинским городом, жители которого являются гражданам единой и неделимой Украины. И любой, кто посягнет захватить Харьков, должен понимать — на защиту своего любимого города встанут не только харьковчане, но и все украинцы», — заявил Терехов.
По его словам, город готов дать «твердый отпор потенциальному захватчику». Для того, чтобы отстоять Харьков, есть все силы и средства, подчеркнул Терехов.
«Знаю, что в силу многолетней привычки людей, призывы соблюдать спокойствие зачастую имеют обратный эффект. Но уверяю вас — поводов для беспокойства нет, и Харьков и дальше будет успешно развиваться под мирным небом», — добавил градоначальник.
Ранее Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что Россия может напасть на те украинские регионы, с которыми у нее есть сильная историческая связь, и оккупировать Харьков под предлогом защиты русскоязычного населения.