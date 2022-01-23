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1 час назад

Эрдоган намерен провести встречу формата «3 + 3» в Турции

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен провести очередную встречу формата «3 + 3» с министрами иностранных дел России, Азербайджана, Армении, Ирана и Турции. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на заявление президента Турции.

Эрдоган захотел провести новую встречу в формате «3+3»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Эрдоган намерен провести следующую встречу формата «3 + 3», которую он разработал вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», — сообщает агентство.

В ходе переговоров планируется обсуждение турецко-иранских взаимоотношений и региональных вопросов.

Ранее Эрдоган заявил о желании Анкары провести на своей территории встречу президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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