Эрдоган захотел провести новую встречу в формате «3+3»

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен провести очередную встречу формата «3 + 3» с министрами иностранных дел России, Азербайджана, Армении, Ирана и Турции. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на заявление президента Турции.