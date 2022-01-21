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53 минуты назад

Появилось видео последствий взрыва грузовика со взрывчаткой в Гане

В Гане взорвался грузовик, перевозивший взрывчатку на одну из шахт. Десятки людей стали жертвами трагедии. Об этом сообщает телеканал «360», в чьем распоряжении оказались снятые местным жителем кадры с места ЧП.

Фура со взрывчаткой следовала к руднику Чирано и столкнулась с мотоциклом недалеко от населенного пункта. Когда к месту аварии стали подходить люди, раздался взрыв.

На опубликованной записи видны разрушенные взрывной волной постройки в поселке. Раненых людей доставили в больницы, уточняет канал.

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