В Гане взорвался грузовик, перевозивший взрывчатку на одну из шахт. Десятки людей стали жертвами трагедии. Об этом сообщает телеканал «360», в чьем распоряжении оказались снятые местным жителем кадры с места ЧП.

Фура со взрывчаткой следовала к руднику Чирано и столкнулась с мотоциклом недалеко от населенного пункта. Когда к месту аварии стали подходить люди, раздался взрыв.