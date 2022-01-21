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23 минуты назад

Лукашенко рассказал о стоявших за протестами в Казахстане спецслужбах

За протестами в Казахстане стояли спецслужбы «определенных стран», уверен президент Белоруссии Александр Лукашенко. Главу государства цитирует БЕЛТА.

По словам Лукашенко, во время белорусских протестов было понятно, какие страны стоят за мятежами, а вот организаторы беспорядков в Казахстане «не хотят светиться».

«Но без спецслужб такие акции мгновенно, в течение суток, скоординированные не проводятся. Почерк мы видим. И спецслужбы наши и российские, да и казахи, они видят этот почерк. Придет время, захотят - скажут», - сказал Лукашенко.

Названа главная причина беспорядков в Казахстане

В мире,Видео,Александр Лукашенко,
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