За протестами в Казахстане стояли спецслужбы «определенных стран», уверен президент Белоруссии Александр Лукашенко. Главу государства цитирует БЕЛТА.
По словам Лукашенко, во время белорусских протестов было понятно, какие страны стоят за мятежами, а вот организаторы беспорядков в Казахстане «не хотят светиться».
«Но без спецслужб такие акции мгновенно, в течение суток, скоординированные не проводятся. Почерк мы видим. И спецслужбы наши и российские, да и казахи, они видят этот почерк. Придет время, захотят - скажут», - сказал Лукашенко.