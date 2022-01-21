Украинского режиссера в Италии отправили под домашний арест

Об этом рассказала его мать Ирина Лавренчук на посвященной освобождению сына странице в Facebook. Он смог выйти на связь с родными 20 января. «Это стало возможным благодаря эффективной работе юристов, МИД, Консульства Украины, благодаря вашим письмам и репостам в поддержку», — написала она. «Мы не останавливаемся, помним о страшной угрозе, которая над ним. Делаю все возможное для его полного освобождения и возвращения в Украину!» — поделилась мать, также попросив ничего не писать сыну — у него действуют ограничения на общение.