В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-8° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
1 час назад

Задержанного в Италии режиссера Лавренчука отпустили под домашний арест

Украинского театрального режиссера, бывшего главного режиссера Одесского театра оперы и балета Евгения Лавренчука отпустили под домашний арест после задержания в Италии по запросу России.

Украинского режиссера в Италии отправили под домашний арест
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Об этом рассказала его мать Ирина Лавренчук на посвященной освобождению сына странице в Facebook. Он смог выйти на связь с родными 20 января. «Это стало возможным благодаря эффективной работе юристов, МИД, Консульства Украины, благодаря вашим письмам и репостам в поддержку», — написала она. «Мы не останавливаемся, помним о страшной угрозе, которая над ним. Делаю все возможное для его полного освобождения и возвращения в Украину!» — поделилась мать, также попросив ничего не писать сыну — у него действуют ограничения на общение.

С 17 декабря 2021 года Евгений Лавренчук находился в итальянском СИЗО в связи с запросом России о его экстрадиции в Россию. Российские правоохранительные органы заявляют, что режиссер, находясь на территории России восемь лет назад, якобы совершил уголовное правонарушение — его обвиняют в финансовых махинациях. Сейчас итальянская сторона изучает российский запрос.

Последние новости
В мире,Евгений Лавренчук,ФСИН,МИД,МВД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители