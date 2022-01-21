Обзор иноСМИ: Польша в роли Западной Германии и угрозы Байдена

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«Польша - новая Западная Германия: сценарии украинского кризиса»

Автор польского издания Onet Витольд Юраш считает, что есть как минимум три сценария развития ситуации между Россией и Украиной; согласно одному из них Польша может стать «новой Западной Германией в новой холодной войне - прифронтовым государством под особой защитой Запада».

По одному из сценариев, предложенных Юрашем, Россия «всего лишь захочет присоединить Донбасс», другой предполагает, что Москва «пойдет дальше» - на Одессу, чтобы «связать Донбасс с Приднестровьем, а также полностью отрезать Украину от моря». Третий сценарий - полномасштабная война с попыткой «взятия Киева», для Польши от нее будет только один эффект - страна окажется практически полностью окружена Россией, если не брать в расчет «условно независимую» Белоруссию.

«Встанет ли Германия на сторону России»

Журналист Вольфганг Мюнхау в своем материале для The Spectator задался вопросом, встанет ли Германия на сторону России в случае эскалации украинского кризиса. Он отметил, что на протяжении большей части послевоенной истории это считалось бы абсурдным предположением, «но в Европе все быстро меняется».

По словам Мюнхау, наступление Москвы на Украину «раскололо бы ЕС, обнажив его энергетическую зависимость от России, разрушило бы то, что осталось от трансатлантических отношений, и заставило бы Германию сделать выбор». Чиновники в Киеве убеждены, что этот выбор уже сделан и что Германия «вступает в сговор» с Россией, о чем свидетельствует строительство «Северного потока-2». По мнению автора, если бы Запад серьезно относился к ситуации, в Германии начались бы публичные дебаты о том, что нужно сделать, а США ввели бы санкции против «СП-2». Вместо этого есть публичное заявление Джо Байдена, что США ни при каких обстоятельствах не будут размещать войска на Украине, а Германия говорит, что ни за что не поддержит отключение России от SWIFT, подчеркнул Мюнхау.

Угрозы России и армия США в Европе: пресс-конференция Байдена

Глава США Джо Байден на пресс-конференции по случаю первого года своего президентства заявил, что США не просто не будут сокращать военное присутствие в Европе, а, наоборот, могут нарастить его. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Байден подчеркнул, что контингент США в Польше и Румынии может быть увеличен, если Россия «начнет действовать», так как у Вашингтона есть «священное обязательство защищать эти страны». Также он заявил, что в случае эскалации на Украине США могут запретить российским банкам проводить операции в долларах. Байден подчеркнул, что Россия еще «никогда не видел таких санкций», которые могут ввести Штаты.

«Финляндию и Швецию подталкивают в НАТО»

Автор Fox News Крис Массаро заявил, что российская угроза в адрес Украины может подтолкнуть Финляндию и Швецию к вступлению в НАТО. Он отметил, что недавние заявления, сделанные Стокгольмом и Хельсинки, свидетельствуют об их «возросшей открытости» к идее вступления в альянс.

В своем новогоднем обращении премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна сохраняет за собой право подать заявку на членство в НАТО. Позже об этом напомнил и президент Финляндии Саули Ниинистё. Министр иностранных дел Швеции Анне Линде подчеркивала, что Россия не имеет права вето в любом союзе, к которому Швеция решит присоединиться. В МИД РФ заявляли, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО «будет иметь серьезные военные и политические последствия, которые потребуют адекватного ответа от российской стороны».

В Нью-Йорке снесли скандальный памятник Рузвельту

Статую Теодора Рузвельта, 26-го президента США, установленную возле Американского музея естественной истории в Нью-Йорке, демонтировали после спровоцированного ею скандала. Как отмечает The Washington Post, памятник был создан в 1925 году, чтобы отметить заслуги Рузвельта в исследовании естественной истории, но в 21 веке статуя начала напоминать людям о расовом неравенстве.