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29 минут назад

Зеленский сравнил себя с президентом США

Президент Украины Зеленский в интервью Washington Post сравнил себя с 40-м президентом США Рональдом Рейганом, подчеркнув, что восхищается им.

Зеленский сравнил себя с президентом США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Украинский лидер, говоря о возможном «вторжении» России и отвечая на вопрос, как он, человек без военного образования, справляется с «этим кошмаром», напомнил, что Рональд Рейган «тоже не был военным человеком».

«Мне он нравится. Я не знал его лично. Но я очень уважаю людей, которые борются и получают желаемый результат», - заявил Владимир Зеленский.

Зеленский потребовал немедленно ввести санкции против России

Рональд Рейган с 1937 по 1976 годы снялся более чем в 50 фильмах. А 4 ноября 1980 года был избран 40-м президентом США. Через четыре года состоялось его переизбрание. В ходе своего правления Рейган объявил Советский Союз «империей зла», но приход к власти Михаила Горбачева изменил отношения двух стран.

В ноябре 2021 года США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. Позднее западные СМИ начали публиковать статьи о возможном скором «вторжении России на Украину».

При этом о том, что Россия не намерена нападать на соседнюю страну, неоднократно заявляли как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, так и представители российского МИДа. Так, 19 января замминистра иностранных дел Сергей Рябков подчеркнул, что нет никакого риска крупномасштабной войны и Россия «не будет атаковать, нападать и вторгаться на Украину».

В мире,Владимир Зеленский,Сергей Рябков,Рональд Рейган,Михаил Горбачев,Дмитрий Песков,МИД,ЕС,Washington Post,
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