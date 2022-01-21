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1 час назад

Румыния ответила на требования России к НАТО

МИД Румынии заявил, что требования РФ о выводе военного контингента НАТО с румынской и болгарской территорий являются неуместными и безосновательными, сообщила пресс-служба ведомства. Согласно российскому плану по гарантиям безопасности, Альянс должен вывести свои силы из Болгарии и Румынии, которые присоединились к НАТО после 1997 года.

Румыния ответила на требования России к НАТО
Фото: Miroslav Chaloupka/CTK/Global Look PressMiroslav Chaloupka/CTK/Global Look Press

Министерство иностранных дел отвергает как неуместные и безосновательные заявления МИД РФ относительно военного присутствия союзников на восточном фланге НАТО. Такая просьба неприемлема и не может быть предметом переговоров, учитывая, что позиция сдерживания является неотъемлемой частью механизма коллективной обороны НАТО, в отношении которого никакая третья страна не может иметь права вето, — заявили в Румынии.

Ранее сегодня, 21 января, в Женеве состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и американского госсекретаря Энтони Блинкена и продлилась полтора часа. Дипломаты сказали несколько вступительных слов, после чего переговоры продолжились в закрытом для прессы формате.

Основной темой консультаций стали росcийские предложения по гарантиям безопасности. Ранее Блинкен заявил, что не везёт на встречу письменный ответ США на росcийские документы. По его словам, сторонам нужно обсудить текущую ситуацию и посмотреть, остаются ли у них возможноcти для диалога.

По итогам переговоров Лавров сообщил, что у США и некоторых стран НАТО «плоховато» с выполнением обещаний. По его словам, исходя из опыта общения с Западом, можно привести много подобных примеров.

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