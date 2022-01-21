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1 час назад

На Украине выставили на продажу памятник Ленину

В Новгороде-Северском (Черниговская область Украины) на аукцион выставили демонтированный памятник Ленину. Об этом сообщает «Суспільне».

На Украине демонтированный памятник Ленину выставили на аукцион
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бронзовую скульптуру весом 4200 килограммов и высотой пять метров выставили на продажу на площадке Prozorro. Перед этим экспертизу сплава провели специалисты из института электросварки имени Патона, рассказал заместитель мэра Новгорода-Северского Сергей Ежиков.

Стартовая цена лота составляет почти 394 тыс. гривен (около миллиона рублей). Аукцион состоится через неделю, участники могут подавать свои заявки до 26 января.

«Суспільне» отмечает, что памятник Ленину в Новгороде-Северском стал последним, демонтированным на Украине. Его демонтировали 8 октября 2016 года.

В феврале 2020 года с аукциона был продан памятнику Ленину, демонтированный в другом черниговском городе - Сновске. Его приобрели за 375 тыс. гривен.

Вырученные средства городская администрация планировала направить на благоустройство территории перед Сновским домом культуры, где был установлен памятник.

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