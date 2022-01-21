Сенат США не нашел время рассмотреть законопроект о санкциях против РФ

Авторы законопроекта об антироссийских санкциях во главе с сенатором-демократом Робертом Менендесом испытывают трудности с тем, когда рассмотреть инициативу. Об этом сообщает издание Roll Call.

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"Первоначально Менендес планировал использовать эту неделю, на которую ранее приходился перерыв, чтобы добиться поддержки своего законопроекта республиканцами, а голосование, возможно, планировалось уже на следующей неделе. Но зимняя погода и "омикрон"-штамм коронавируса разрушили эти планы", - пишет издание.

Как говорится в статье, "песок в часах заканчивается", и пока "сенаторы испытывают трудности с принятием мер" против России.

Напомним, ранее группа сенаторов-демократов в США представила законопроект, который предусматривает новые санкции против России на случай обострения ситуации вокруг Украины. Инициативу выдвинул демократ от штата Нью-Джерси Роберт Менендес, назвав свой проект "матерью всех санкций".