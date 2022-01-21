Пока вы спали: газовый кризис и втягивание России в территориальный спор

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Власти Молдавии второй раз за последние три месяца ввели режим чрезвычайного положения из-за отказа «Газпрома» продавать топливо в долг и возникшего в стране энергетического кризиса. Об этом пишут «Известия».
Эксперты на фоне высоких цен на газ и помощи из ЕС, которая не покроет расходы на его покупку, предрекли рост тарифов для населения. При этом жители Молдавии уже заявляют о том, что счета за газ и отопление для них превышают доходы, и называют действия властей «геноцидом».
Аналитики обратили внимание на снижение на мировых рынках цен на отдельные товарные группы. Так, «пшеничный» фьючерс CBoT (ZW1!) подешевел на 12%, а «сахарный» ICE-US Sugar (SB1!) — на 9%. Также пошли вниз цены на бобовые и кукурузу, сообщают «Известия».
Если мировые цены на продовольствие продолжат снижаться, то инфляция в России уже в этом году может вернуться к целевому показателю Банка России в 4%. Однако эксперты предупреждают, что выводы пока делать рано.
Президент Киргизии Садыр Жапаров обвинил депутата парламента, лидера оппозиционной партии Адахана Мадумарова в «преступлениях против народа» из-за подписанного им протокола с Таджикистаном, в котором оговорена аренда земельного участка Торт-Кочо. Киргизская сторона считает этот участок неописанным, таджикская – своим, так как он сдан в аренду, пишет «Независимая газета».
Мадумаров считает обвинения политической местью. А опрошенные изданием эксперты предупредили, что земельный спор между двумя странами – участницами ОДКБ грозит резким обострением ситуации, в которую вынуждена будет вмешаться Россия.
Международное энергетическое агентство повысило прогноз роста спроса на нефть на этот и следующий год на 200 тыс. баррелей в сутки. При этом в конце 2021 года спрос на нефть оказался выше ожиданий, что привело к скачку цен, сообщает «Коммерсант».
Нефтяные аналитики прогнозируют волативность рынка и скачки цен, которые будут связаны с увеличением предложений нефти, если ОПЕК+ полностью снимет ограничения на поставки, а также с рекордными уровнями добычи в США, Канаде и Бразилии.
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак выразил надежду, что советники глав государств Нормандского формата могут провести очередную встречу по ситуации в Донбассе до конца января. Об этом пишет «Независимая газета».
При этом на фоне провала российско-американских переговоров о гарантиях безопасности, сообщений в СМИ о возможном «нападении» России многие украинцы собрали «тревожный рюкзак» с документами и теплыми вещами, договорились с родными о маршрутах передвижения в случае авиаударов, а настроения в обществе «тревожные», отмечает издание.