Пока вы спали: газовый кризис и втягивание России в территориальный спор

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В Молдавии повторился газовый кризис

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Власти Молдавии второй раз за последние три месяца ввели режим чрезвычайного положения из-за отказа «Газпрома» продавать топливо в долг и возникшего в стране энергетического кризиса. Об этом пишут «Известия».

Эксперты на фоне высоких цен на газ и помощи из ЕС, которая не покроет расходы на его покупку, предрекли рост тарифов для населения. При этом жители Молдавии уже заявляют о том, что счета за газ и отопление для них превышают доходы, и называют действия властей «геноцидом».

Мировые цены на продовольствие пошли вниз

Аналитики обратили внимание на снижение на мировых рынках цен на отдельные товарные группы. Так, «пшеничный» фьючерс CBoT (ZW1!) подешевел на 12%, а «сахарный» ICE-US Sugar (SB1!) — на 9%. Также пошли вниз цены на бобовые и кукурузу, сообщают «Известия».

Если мировые цены на продовольствие продолжат снижаться, то инфляция в России уже в этом году может вернуться к целевому показателю Банка России в 4%. Однако эксперты предупреждают, что выводы пока делать рано.

Россию втягивают в спор Киргизии и Таджикистана

Президент Киргизии Садыр Жапаров обвинил депутата парламента, лидера оппозиционной партии Адахана Мадумарова в «преступлениях против народа» из-за подписанного им протокола с Таджикистаном, в котором оговорена аренда земельного участка Торт-Кочо. Киргизская сторона считает этот участок неописанным, таджикская – своим, так как он сдан в аренду, пишет «Независимая газета».

Мадумаров считает обвинения политической местью. А опрошенные изданием эксперты предупредили, что земельный спор между двумя странами – участницами ОДКБ грозит резким обострением ситуации, в которую вынуждена будет вмешаться Россия.

Рынку предрекли скачки цен на нефть

Международное энергетическое агентство повысило прогноз роста спроса на нефть на этот и следующий год на 200 тыс. баррелей в сутки. При этом в конце 2021 года спрос на нефть оказался выше ожиданий, что привело к скачку цен, сообщает «Коммерсант».

Нефтяные аналитики прогнозируют волативность рынка и скачки цен, которые будут связаны с увеличением предложений нефти, если ОПЕК+ полностью снимет ограничения на поставки, а также с рекордными уровнями добычи в США, Канаде и Бразилии.

В Киеве анонсировали встречу в Нормандском формате

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак выразил надежду, что советники глав государств Нормандского формата могут провести очередную встречу по ситуации в Донбассе до конца января. Об этом пишет «Независимая газета».