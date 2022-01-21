Пьяные украинцы пересекли польскую границу

Курсант Национальной академии сухопутных войск Украины Василий Макар вместе с бывшим пограничником Марьяном Павлюхом напились, перешли границу с Польшей, а затем не смогли вспомнить, зачем это сделали. Об этом пишет Zaxid.net.

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По данным издания, инцидент произошел 7 января. Рождественским утром польские пограничники уведомили своих украинских коллег о попытке нарушения границы двумя мужчинам. При этом нарушителям удалось уйти.

Украинская сторона приступила к поиску, нарушителей задержали около села Лопушанка Самборского района Львовской области Украины. Находящиеся в состоянии алкогольного опьянения курсант третьего курса Национальной академии сухопутных войск Василий Макар и 25-летний бывший пограничник Марьян Павлюх, которого в прошлом году поймали нетрезвым во время несения службы, не смогли объяснить, как и почему пересекали границу.

В итоге Турковский районный суд оштрафовал на 8,5 тыс. гривен (около 23 тыс. рублей) обоих нарушителей.