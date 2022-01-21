В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-6° в 
USD 76.44EUR 86.82
Войти в почту
28 минут назад

На Украине обвинили США в политическом терроре

В украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) назвали санкции США против двух своих членов «актом международного политического террора». Об этом сообщается на сайте партии.

На Украине обвинили США в политическом терроре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Минфин США ранее ввел санкции против депутатов от ОПЗЖ Тараса Козака (на Украине его подозревают в госизмене) и Олега Волошина. Санкции против них объяснили «участием в организованной российским руководством попытке дестабилизировать Украину».

В Минфине заявили, что Козак, контролировавший несколько новостных каналов на Украине, «поддержал план ФСБ по очернению высокопоставленных членов ближайшего окружения президента Украины Владимира Зеленского, ложно обвинив их в неэффективном управлении пандемией COVID-19».

В ОПЗЖ отметили, что Волошин, замглавы комитета Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС, принимал активное участие в организации международных мероприятий партии.

«Санкции против Олега Волошина свидетельствуют о том, что волюнтаристская, диктаторская позиция США не находит поддержки в странах Европы. И санкции как раз направлены на то, чтобы помешать нашей партии доносить свою позицию до европейских партнеров», - подчеркивается в сообщении.

В партии обвинили США в «разжигании милитаристской истерии и оголтелой русофобии», а также в манипулировании «полностью подконтрольной и зависимой от них властью президента Зеленского»

В ОПЗЖ заявили, что введение этих санкций стало результатом «тесной коммуникации и личных договоренностей» Зеленского с США.

«Санкции и заказные уголовные дела против представителей нашей силы, направленные на препятствование депутатской деятельности, являются актом международного политического террора, совершаемого по заказу преступной украинской власти и при активном вмешательстве многочисленных американских агентов-соросят», - отмечается в сообщении.

В мире,Тарас Козак,Олег Волошин,Владимир Зеленский,Казначейство США,ФСБ,Минфин,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители