На Украине обвинили США в политическом терроре

В украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) назвали санкции США против двух своих членов «актом международного политического террора». Об этом сообщается на сайте партии.

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Минфин США ранее ввел санкции против депутатов от ОПЗЖ Тараса Козака (на Украине его подозревают в госизмене) и Олега Волошина. Санкции против них объяснили «участием в организованной российским руководством попытке дестабилизировать Украину».

В Минфине заявили, что Козак, контролировавший несколько новостных каналов на Украине, «поддержал план ФСБ по очернению высокопоставленных членов ближайшего окружения президента Украины Владимира Зеленского, ложно обвинив их в неэффективном управлении пандемией COVID-19».

В ОПЗЖ отметили, что Волошин, замглавы комитета Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС, принимал активное участие в организации международных мероприятий партии.

«Санкции против Олега Волошина свидетельствуют о том, что волюнтаристская, диктаторская позиция США не находит поддержки в странах Европы. И санкции как раз направлены на то, чтобы помешать нашей партии доносить свою позицию до европейских партнеров», - подчеркивается в сообщении.

В партии обвинили США в «разжигании милитаристской истерии и оголтелой русофобии», а также в манипулировании «полностью подконтрольной и зависимой от них властью президента Зеленского»

В ОПЗЖ заявили, что введение этих санкций стало результатом «тесной коммуникации и личных договоренностей» Зеленского с США.