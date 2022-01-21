На Украине обвинили США в политическом терроре

В украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) назвали санкции США против двух своих членов «актом международного политического террора». Об этом сообщается на сайте партии.
Минфин США ранее ввел санкции против депутатов от ОПЗЖ Тараса Козака (на Украине его подозревают в госизмене) и Олега Волошина. Санкции против них объяснили «участием в организованной российским руководством попытке дестабилизировать Украину».
В Минфине заявили, что Козак, контролировавший несколько новостных каналов на Украине, «поддержал план ФСБ по очернению высокопоставленных членов ближайшего окружения президента Украины Владимира Зеленского, ложно обвинив их в неэффективном управлении пандемией COVID-19».
В ОПЗЖ отметили, что Волошин, замглавы комитета Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС, принимал активное участие в организации международных мероприятий партии.
«Санкции против Олега Волошина свидетельствуют о том, что волюнтаристская, диктаторская позиция США не находит поддержки в странах Европы. И санкции как раз направлены на то, чтобы помешать нашей партии доносить свою позицию до европейских партнеров», - подчеркивается в сообщении.
В партии обвинили США в «разжигании милитаристской истерии и оголтелой русофобии», а также в манипулировании «полностью подконтрольной и зависимой от них властью президента Зеленского»
В ОПЗЖ заявили, что введение этих санкций стало результатом «тесной коммуникации и личных договоренностей» Зеленского с США.
«Санкции и заказные уголовные дела против представителей нашей силы, направленные на препятствование депутатской деятельности, являются актом международного политического террора, совершаемого по заказу преступной украинской власти и при активном вмешательстве многочисленных американских агентов-соросят», - отмечается в сообщении.