МИД Казахстана отреагировал на резолюцию Европарламента

В министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что резолюция Европарламента о ситуации с протестами в стране основана на необъективных выводах и носит предвзятый характер. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

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Как говорится в сообщении, МИД Казахстана счет неприемлемым принятие подобных документов до официального расследования и публикации его результатов. В министерстве подчеркнули, что в Казахстане озабочены отсутствием объективной оценки «трагических январских событий».

Ранее сообщалось, что Европейский парламент планирует обратиться к властям разных стран с предложением расследовать события в Казахстане на предмет нарушений прав человека. Как считают в европейском органе, местные чиновники Казахстана в ходе мирных протестов совершили ряд серьезных нарушений, результатом которых стало введение российских войск. Кроме того в ЕП намерены ввести санкции против нескольких официальных лиц и приступить к расследованию исчезновений, проверить сообщения о незаконных задержаниях, пытках и прочих нарушениях.