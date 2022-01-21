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22 минуты назад

МИД Казахстана отреагировал на резолюцию Европарламента

В министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что резолюция Европарламента о ситуации с протестами в стране основана на необъективных выводах и носит предвзятый характер. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

МИД Казахстана отреагировал на резолюцию Европарламента
Фото: ReutersReuters

Как говорится в сообщении, МИД Казахстана счет неприемлемым принятие подобных документов до официального расследования и публикации его результатов. В министерстве подчеркнули, что в Казахстане озабочены отсутствием объективной оценки «трагических январских событий».

Ранее сообщалось, что Европейский парламент планирует обратиться к властям разных стран с предложением расследовать события в Казахстане на предмет нарушений прав человека. Как считают в европейском органе, местные чиновники Казахстана в ходе мирных протестов совершили ряд серьезных нарушений, результатом которых стало введение российских войск. Кроме того в ЕП намерены ввести санкции против нескольких официальных лиц и приступить к расследованию исчезновений, проверить сообщения о незаконных задержаниях, пытках и прочих нарушениях.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января. Причиной стал резкий скачок цен на газ для автомобилей. Вскоре экономические требования сменились политическими, а митинги переросли в беспорядки.

В мире,Европарламент,МИД,ИТАР-ТАСС,
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