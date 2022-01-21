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22 минуты назад

МИД Казахстана заявил, резолюция ЕП по ситуации в Казахстане носит предвзятый характер

Принятая в четверг Европарламентом резолюция по ситуации в Казахстане носит предвзятый характер. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД Казахстана.

МИД Казахстана отреагировал на резолюцию Европарламента
Фото: ReutersReuters

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан заявляет, что принятая резолюция Европейского парламента по ситуации в нашей стране носит предвзятый характер и основана на необъективных выводах и данных. Вызывает озабоченность отсутствие объективной оценки трагических январских событий в Казахстане", - говорится в заявлении.

Ведомство также назвало неприемлемым принятие Европарламентом резолюции по ситуации в республике до оглашения результатов инициированного властями расследования по январским беспорядкам.

"Считаем неприемлемым принятие подобных документов до оглашения результатов официального расследования, инициированного руководством Республики Казахстан. Вновь подтверждаем, что его результаты будут предоставлены международной общественности", - говорится в заявлении МИД Казахстана.

В мире,Европарламент,МИД,
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