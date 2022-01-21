«Бездарность»: в Раде потребовали отставки Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку, так как он не справляется с обязанностями лидера государства. Об этом заявили члены партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», пишут РИА Новости со ссылкой на официальной сайт партии.

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Как говорится в публикации, Зеленский не справился с работой лидера Украины. Члены партии считают, что он не способен ответить на вызовы, которые стоят перед страной, и его отставка — «реальный выход на сегодня».

«Полная перезагрузка власти — самая короткая дорога к миру и выходу Украины из кризиса», — указано в заявлении.

Кроме того депутаты обвинили Зеленского в «бездарности, авантюризме и безответственности». По их мнению, лидер Украины ставит в приоритет не благосостояние народа и страны, а прибыль и роскошную жизнь «для своего окружения». Зеленский также не выполнил большую часть своих предвыборных обещаний и построил «диктаторский режим в стране».