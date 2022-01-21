В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 76.44EUR 86.82
Войти в почту
29 минут назад

«Бездарность»: в Раде потребовали отставки Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку, так как он не справляется с обязанностями лидера государства. Об этом заявили члены партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», пишут РИА Новости со ссылкой на официальной сайт партии.

«Бездарность»: в Раде потребовали отставки Зеленского
Фото: ReutersReuters

Как говорится в публикации, Зеленский не справился с работой лидера Украины. Члены партии считают, что он не способен ответить на вызовы, которые стоят перед страной, и его отставка — «реальный выход на сегодня».

«Полная перезагрузка власти — самая короткая дорога к миру и выходу Украины из кризиса», — указано в заявлении.

Кроме того депутаты обвинили Зеленского в «бездарности, авантюризме и безответственности». По их мнению, лидер Украины ставит в приоритет не благосостояние народа и страны, а прибыль и роскошную жизнь «для своего окружения». Зеленский также не выполнил большую часть своих предвыборных обещаний и построил «диктаторский режим в стране».

Ранее украинцы запаниковали после речи Владимира Зеленского о войне с Россией. Граждане Киева стали опустошать полки продуктовых магазинов после обращения президента Украины к народу. В своей речи он попросил жителей страны не паниковать из-за военной угрозы со стороны РФ.

В мире,Украина,Владимир Зеленский,РИА Новости,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители