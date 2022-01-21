Байден резко ответил на вопрос о его подходах к Путину

Президент США Джо Байден резко отреагировал на вопрос журналистки телеканала Fox News. Он назвал глупым ее вопрос о том, почему он «ждет первого шага» от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома, пишет ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

По информации издания, Байден провел в Белом доме встречу с членами президентского Совета по науке и технологиям. В начале мероприятия в зале присутствовали представители СМИ. Когда журналисты покидали Белый дом, журналистка телеканала Fox News спросила у президента США, почему он ждет, пока Путин сделает первый шаг. Байден рассмеялся и ответил: «какой глупый вопрос».

Пресс-служба Белого дома не приводит контекста, в котором был задан этот вопрос. Ранее официальные лица США неоднократно заявляли, что прилагают все усилия для дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины. По их словам, они намерены принять все необходимые меры, если Россия «вторгнется» на территорию Украины.