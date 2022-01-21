Глава МИД Германии обратилась с призывом к России

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Германия планирует продолжить диалог с союзниками о ходе переговоров по ситуации на Украине. Об этом она сообщила на пресс-конференции в Берлине по итогам двусторонних переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, пишут РИА Новости.

Анналена Бербок уверена, что кризис вокруг Украины можно остановить «только политическим путем, и этот путь через диалог».

По ее словам, Германия готова к подобному диалогу во всех форматах и на всех уровнях. Глава МИД ФРГ обратилась к России с призывом немедленно принять меры по деэскалации, так как дальнейшее агрессивное поведение будет иметь серьезные последствия. Бербок также заявила, что если Россия «нападет» на Украину, то западные союзники незамедлительно примут «все меры».