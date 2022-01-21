В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 76.44EUR 86.82
Войти в почту
11 минут назад

Глава МИД Германии обратилась с призывом к России

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Германия планирует продолжить диалог с союзниками о ходе переговоров по ситуации на Украине. Об этом она сообщила на пресс-конференции в Берлине по итогам двусторонних переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, пишут РИА Новости.

Глава МИД Германии обратилась с призывом к России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Анналена Бербок уверена, что кризис вокруг Украины можно остановить «только политическим путем, и этот путь через диалог».

По ее словам, Германия готова к подобному диалогу во всех форматах и на всех уровнях. Глава МИД ФРГ обратилась к России с призывом немедленно принять меры по деэскалации, так как дальнейшее агрессивное поведение будет иметь серьезные последствия. Бербок также заявила, что если Россия «нападет» на Украину, то западные союзники незамедлительно примут «все меры».

Ранее обозреватели газеты The New York Times отметили, что Украина в ближайшие сроки не сможет стать членом НАТО. Как говорится в публикации, европейские союзники по альянсу сомневаются в целесообразности этого шага, а для принятия в ряды организации необходим консенсус всех стран. Обозреватели подчеркнули, что европейские союзники не хотят портить отношения с Москвой, так как Россия может использовать экономические рычаги давления на страны ЕС.

В мире,Анналена Бербок,НАТО,МИД,ЕС,New York Times,РИА Новости,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители