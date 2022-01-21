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38 минут назад

Байден отказался отвечать журналистам из-за России

Президент США Джо Байден после совещания о ситуации в микроэлектронной промышленности отказался отвечать на вопросы журналистов из-за их интереса к России, сообщает РИА Новости.

Байден отказался отвечать журналистам из-за России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Байден заявил, что у него не будет времени на вопросы, поскольку другим участникам совещания нужно спешить на самолет.

«А вы, ребята, будете спрашивать меня все о России, а не том, что имеет хоть какое-то отношение к полупроводникам», — обратился президент к представителям СМИ.

Ранее американский лидер назвал глупым вопрос одной из журналисток относительно его подходов к работе с российским коллегой Владимиром Путиным. По завершении публичного мероприятия представительница телеканала Fox News выкрикнула: «Почему вы ждете, пока Путин сделает первый шаг, сэр?» О какой стороне отношений двух государств она говорила, не уточняется.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,Fox News,РИА Новости,
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