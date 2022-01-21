Байден отказался отвечать журналистам из-за России

Президент США Джо Байден после совещания о ситуации в микроэлектронной промышленности отказался отвечать на вопросы журналистов из-за их интереса к России, сообщает РИА Новости.

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Байден заявил, что у него не будет времени на вопросы, поскольку другим участникам совещания нужно спешить на самолет.

«А вы, ребята, будете спрашивать меня все о России, а не том, что имеет хоть какое-то отношение к полупроводникам», — обратился президент к представителям СМИ.