В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 76.44EUR 86.82
Войти в почту
27 минут назад

Госдеп ответил на заявления о подталкивании Украины к конфликту

В Госдепартаменте США заявили, что сведения о подталкивании Украины к конфликту с Западом не соответствуют действительности. Однако доказательств этой позиции представлено не было. Об этом пишут РИА Новости.

Госдеп ответил на заявления о подталкивании Украины к конфликту
Фото: ТАССТАСС

В распространенном документе, названном «сборник фактов», Госдепартамент США приводит тезисы и их «развенчание». Штаты назвали ложными заявления о том, что Украина в отношениях с Россией является агрессором. Кроме того в Госдепе не верят, что перемещение российских войск — передислокация.

Фактом Госдеп считает то, что Москва провоцирует кризис вокруг Украины путем размещения военнослужащих на границе и распространении ложных обвинений в адрес Украины. Однако ведомство не обосновывает свои выводы.

Госдепартамент также называет вымыслом информацию о том, что Россия защищает этнических русских на Украине. Как говорится в документе, достоверные сведения о том, что какие-либо этнические русские или русскоговорящие на территории Украины подвергаются угрозам со стороны правительства, отсутствуют.

Кроме того американское внешнеполитическое ведомство не верит в то, что НАТО нарушает свои обещания о нерасширении и окружает Россию. Госдеп США называет Североатлантический альянс «оборонительным союзом».

В мире,НАТО,МИД,Госдеп США,РИА Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители