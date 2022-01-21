Госдеп ответил на заявления о подталкивании Украины к конфликту

В Госдепартаменте США заявили, что сведения о подталкивании Украины к конфликту с Западом не соответствуют действительности. Однако доказательств этой позиции представлено не было. Об этом пишут РИА Новости.

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В распространенном документе, названном «сборник фактов», Госдепартамент США приводит тезисы и их «развенчание». Штаты назвали ложными заявления о том, что Украина в отношениях с Россией является агрессором. Кроме того в Госдепе не верят, что перемещение российских войск — передислокация.

Фактом Госдеп считает то, что Москва провоцирует кризис вокруг Украины путем размещения военнослужащих на границе и распространении ложных обвинений в адрес Украины. Однако ведомство не обосновывает свои выводы.

Госдепартамент также называет вымыслом информацию о том, что Россия защищает этнических русских на Украине. Как говорится в документе, достоверные сведения о том, что какие-либо этнические русские или русскоговорящие на территории Украины подвергаются угрозам со стороны правительства, отсутствуют.