Госдеп ответил на заявления о подталкивании Украины к конфликту

Госдепартамент США распространил сообщение, названное сборником фактов, в котором приводит тезисы и их развенчания. Так, ведомство считает, что заявления о подталкивании Украины к конфликту Западом являются вымыслом, передает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Также вымыслом названа информация о том, что Киев является агрессором в отношениях с Россией, а также то, что перемещения российских войск являются передислокацией.

Фактом Госдеп считает то, что кризис вокруг Украины провоцирует Москва, размещая военнослужащих на границе, а также «ложные обвинения жертвы» со стороны России. При этом ведомство не приводит обоснований своим выводам.

Вымыслом Госдепартамент называет заявления о том, что Россия защищает этнических русских на Украине.

«Нет достоверных сообщений о том, что какие-либо этнические русские или русскоговорящие подвергаются угрозам со стороны правительства Украины», — отмечается в сообщении.

Также не верит американское внешнеполитическое ведомство в то, что НАТО окружает Россию и нарушает свои обещания о нерасширении, называя Североатлантический альянс оборонительным союзом.

Госдепартамент также заявил, что США проводят активную дипломатическую работу для разрешения кризиса, а не сразу прибегают к санкциям. Дезинформацией также были названы заявления о том, что Вашингтон поддерживает «цветные революции» в соседних с Россией странах.