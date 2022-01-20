В Греции появятся "нетронутые" горы

Министерство энергетики и окружающей среды Греции обнародовало постановление, запрещающее какое-либо техническое вмешательство и изменение природной среды на семи горах страны.

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К категории названных в постановлении "нетронутых" гор отнесены Олимп и Хаджи в периферии Фессалия, Саос на острове Самотраки, Змоликас и Тимфи в периферии Эпир, Тайгет на полуострове Пелопоннес и Лефка-Ори на острове Крит.

Теперь на этих горах запрещено прокладывать новые дороги, возводить любые сооружения, в том числе проекты в области возобновляемой энергии (ветряки), и производить какое-либо техническое вмешательство. На уже существующую инфраструктуру это правило не распространяется. Из-под действия постановления также выведены оборонные проекты.

Допускается разметка уже проложенных дорог, ремонт, содержание и благоустройство существующих альпинистских и пешеходных троп без использования моторизованных средств и при условии, что в работах будут осуществляться природные материалы.